São Paulo é soberano na defesa, segura reação de Franca e conquista o Paulista de Basquete

O São Paulo é campeão paulista de basquete masculino. O time tricolor fechou a série em 2 a 1 ao derrotar o Franca Basquete por 68 a 64, em partida realizada no ginásio do Morumbi. Este é o primeiro título do clube desde a retomada da equipe principal na modalidade em 2019.

O primeiro quarto foi decisivo para impor o resultado final. O São Paulo venceu a primeira parcial com superioridade, com uma defesa imponente que não dava alívio para os adversários do interior. O primeiro quarto terminou em 23 a 12 para os mandantes. A parcial foi um pouco mais equilibrada, mas a vantagem se manteve.

Leia Também Comissário da NBA diz que está 'esperançoso' sobre vacinação de Kyrie Irving

Então, o time de Franca apertou na volta do intervalo. Foi pro ataque disposto a sair do Morumbi com a vitória e a taça. Dois de seus principais pontuadores, Lucas Dias e Georginho, tomaram as rédeas da partida e reduziram a diferença. Outro fator importante também foi Bruno Caboclo, que foi ejetado com duas faltas técnicas.

O último quarto foi bastante acirrado. Até que com um erro de Georginho e uma roubada de bola de Tyrone, o São Paulo abriu cinco pontos decisivos, que depois cresceu para sete. A diferença não foi mais tirada, o clube do Morumbi se sagrou campeão e acabou com o sonho de Franca, que queria o tetra da competição.