São Paulo terá espaço temático para as finais da NBA

As finais da NBA serão especiais para os fãs de São Paulo. A maior liga do mundo vai abrir um espaço temático durante o período da série decisiva da temporada 2016-2017. O ‘NBA Finals’ será inaugurado no dia 1.º de junho, data do início da série melhor de sete, e ficará aberto até o último jogo – 18 de junho se o confronto se estender para até sete partidas.

O local, que promoverá viewing parties e terá entrada franca para visitação, ficará na Avenida Paulista. A intenção da NBA é repetir o sucesso da ‘NBA House’, que recebeu 80 mil pessoas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado. Com capacidade para até 1.000 pessoas simultaneamente, a estimativa é de que cerca de 25 mil pessoas possa passar pela ‘NBA Finals’.

No espaço, os fãs vão encontrar a NBA Store (loja oficial da liga) – com itens exclusivos, entre elas a coleção ‘The Finals’ –, atividades interativas e food trucks, além de diversas telas para assistir a conteúdos exclusivos, incluindo um enorme painel de led que exibirá os jogos da série decisiva. Além disso, os visitantes poderão participar de ações na quadra central e encontrar com talentos da NBA.

O ‘NBA Finals’ terá ainda a exposição de memorabilia (itens históricos) da liga, onde os fãs poderão ver de perto, pela primeira vez no país, camisas autografadas de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e Kobe Bryant, além de tênis e bolas assinados por astros.

“Estamos nas finais, o ápice da temporada, e estamos de volta a São Paulo com um formato jamais feito antes. Sabemos da paixão dos paulistas pela NBA e queremos superar todas as expectativas do público. Estamos focados em oferecer experiências únicas para os fãs”, afirmou Rodrigo Vicentini, diretor comercial da NBA no Brasil.

O ‘NBA Finals’ deve ficar aberto até 18 de junho (em caso de sete partidas), funcionando à noite em datas de jogos (a partir das 20h) e durante o dia nos finais de semana (das 11h às 18h). Para acompanhar aos jogos, o público terá de se inscrever pelo site www.nbafinals.com.br. A entrada aos finais de semana é gratuita e o número de visitantes por dia é limitado.