Scott Machado tem boa atuação em vitória do Nuggets na Summer League da NBA

O brasileiro Scott Machado teve um bom desempenho defendendo as cores do Denver Nuggets na Summer League da NBA. Na noite de terça-feira, o armador de 28 anos mostrou serviço no triunfo do seu time sobre o Milwaukee Bucks por 90 a 83, na liga de verão de Las Vegas, que anualmente antecede o início da temporada do basquete norte-americano.

Em busca de recuperar seu espaço na NBA, Machado atuou por apenas 13 minutos, vindo do banco, mas terminou com bons números. Se marcou somente dois pontos, pegou três rebotes e distribuiu cinco assistências. Vale lembrar que ele atuou pela seleção brasileira nas Eliminatórias das Américas para o Mundial de Basquete, no fim de junho e no início deste mês.

O grande destaque da vitória do Nuggets foi o armador titular, Monte Morris, autor de 20 pontos, oito assistências e seis rebotes. DeVaughn Akoon Purcell ainda contribuiu com 18 pontos. Pelo Bucks, Sterling Brown terminou como cestinha ao marcar 27 pontos, além de pegar sete rebotes.

Outro brasileiro que atuou na rodada de terça, mas sem o mesmo brilho, foi o ala/pivô Augusto Lima. O jogador de 26 anos perdeu espaço no time titular do Toronto Raptors na Summer League e, vindo do banco, pouco apareceu na derrota por 92 a 82 para o Oklahoma City Thunder.

Jogador do UCAM Murcia, da Espanha, na última temporada, Augusto jogou por oito minutos na terça, não pontuou e pegou apenas um rebote. OG Anunoby foi o destaque do Raptors, com 19 pontos marcados. Pelo Thunder, PJ Dozier e Rashawn Thomas terminaram com 17 pontos cada.

Primeira escolha do último Draft da NBA, Deandre Ayton marcou 17 pontos e 13 rebotes na vitória do seu Phoenix Suns sobre o Orlando Magic por 71 a 53. Escolhido na sexta posição, Mo Bamba anotou apenas quatro pontos e cinco rebotes pelo time da Flórida.