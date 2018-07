Scott Machado tem boa atuação, mas Nuggets perde na Summer League da NBA

O brasileiro Scott Machado voltou a ter uma boa atuação com a camisa do Denver Nuggets, mas não impediu a derrota da equipe para o Minnesota Timberwolves. Na rodada de sexta-feira da Summer League da NBA, que anualmente antecede o início da temporada do basquete norte-americano em Las Vegas, o time de Minneapolis levou a melhor por 83 a 71.

Machado segue em busca de reconquistar seu espaço na NBA, na qual atuou por Houston Rockets e Golden State Warriors, sem destaque. Vale lembrar que ele atuou pela seleção brasileira nas Eliminatórias das Américas para o Mundial de Basquete, no fim de junho e no início deste mês.

Na noite de sexta-feira, ele foi titular do Nuggets na Summer League. O armador atuou por 30 minutos e terminou com seis pontos, três rebotes e sete assistências. O ponto negativo foi o aproveitamento dos arremessos. Afinal, acertou apenas dois dos nove chutes que tentou.

O Nuggets teve apenas um jogador com dígitos duplos na pontuação: o ala/pivô Kenrich Williams, com 17 pontos. Pelo Timberwolves, destaque para Keita Bates-Diop e Josh Gray, com 14 pontos cada, além de Isaiah Cousins, com 12.