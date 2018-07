Scott Machado tem jogo discreto, mas Nuggets bate o Timberwolves na Summer League

O Denver Nuggets derrotou o Minnesota Timberwolves na Summer League da NBA, em Las Vegas. Na noite de sexta-feira, a equipe do Colorado levou a melhor sobre o adversário em uma partida difícil, que terminou com o placar de 70 a 69. O brasileiro Scott Machado atuou por 14 minutos e teve desempenho discreto no triunfo.

Depois de atuar pela seleção brasileira nas Eliminatórias das Américas para o Mundial de Basquete, no fim de junho e no início deste mês, Machado voltou aos Estados Unidos para defender o Nuggets na liga de verão da NBA. E nesta sexta, terminou com dois pontos, um rebote e uma assistência, vindo do banco.

O cestinha do Nuggets foi o armador Monte Morris, com 15 pontos, enquanto o esloveno Vlatko Cancar saiu do banco para marcar 11. Pelo Timberwolves, destaque para o reserva Isaiah Cousins, também autor de 15 pontos.

Outro brasileiro que esteve em quadra na sexta pela Summer League foi o ala/pivô Augusto Lima. Defendendo as cores do Toronto Raptors, o jogador foi titular e atuou por 16 minutos na derrota por 90 a 77 para o New Orleans Pelicans.

Em busca de sua primeira oportunidade na NBA, Augusto terminou com seis pontos e três rebotes na partida. O Raptors teve como destaque Alfonzo McKinnie e Rawle Atkins, autores de 12 pontos cada. Pelo Pelicans, o cestinha foi o reserva Trevon Bluiett, que terminou com 24 pontos.

Em outro jogo de destaque da sexta-feira na Summer League, o Phoenix Suns derrotou o Dallas Mavericks por 92 a 85, na estreia de Deandre Ayton pela franquia do Arizona. A primeira escolha do último Draft foi titular e anotou 10 pontos e oito rebotes no triunfo.

O Suns teve Davon Reed como cestinha, com 18 pontos, enquanto o reserva Mikal Bridges terminou com 14. Pelo lado do Mavericks, que ainda não contou com o esloveno Luka Doncic, destaque para os 16 pontos e 11 rebotes de Jalen Jones e os 14 pontos de Dennis Smith Jr., titular da equipe na última temporada da NBA.