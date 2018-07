Scott Machado vive ansiedade por estreia no Houston Rockets na NBA

HOUSTON - Quando Scott Machado não foi escolhido nas duas rodadas do Draft, parecia o fim do sonho de entrar na NBA nesta temporada. No entanto, o brasileiro foi testado pelo Houston Rockets, recebeu a oportunidade de atuar pela equipe na pré-temporada, agradou, e foi contratado. Agora, ele vive a expectativa de fazer sua estreia na principal liga de basquete do mundo e ela pode acontecer nesta quarta-feira, diante do Detroit Pistons.

"Acho que foi uma boa pré-temporada. Claro que se eu tivesse ficado mais tempo em quadra, sem dúvida, poderia ter mostrado ainda mais o meu valor. Consegui atuar de forma eficiente pelo tempo em que consegui jogar e espero, cada vez mais, atuar por mais tempo e ajudar a minha equipe a conseguir as vitórias", declarou o armador, que atuou em seis das sete partidas do Rockets na pré-temporada.

A equipe texana foi uma das que mais mudou para esta temporada da NBA. Perdeu nomes como Goran Dragic, Kyle Lowry, Luís Scola, Marcus Camby e Kevin Martin, mas se reforçou com James Harden, ex-Oklahoma City Thunder, e Jeremy Lin, sensação do campeonato passado defendendo o New York Knicks. Com as mudanças, ficou clara a intenção de contar com um elenco mais jovem, o que, de acordo com Scott Machado, não significa que o Rockets não irá brigar pelas primeiras colocações da Conferência Oeste.

"Somos um time formado por jovens talentos, mas todo mundo aqui tem muita vontade de vencer e acredito que temos condições de fazer uma boa temporada. Muita gente não acredita na nossa equipe por ela ser jovem. Mas temos jogadores de qualidade e acho que podemos surpreender", garantiu o armador brasileiro.