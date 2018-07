Segundo jogo da NBA no Brasil terá ingressos mais baratos

SÃO PAULO - A NBA divulgou nesta quinta-feira uma novidade que promete agradar aos fãs brasileiros que pretendem ver de perto LeBron James e os outros astros da liga norte-americana de basquete. Os ingressos para Miami Heat e Cleveland Cavaliers, que acontece no dia 11 de outubro, na HSBC Arena, no Rio de Janeiro, jogo que faz parte do calendário do NBA Global Games, vão custar 60% menos em média do que na partida do ano passado.

A entrada mais barata será para o nível 3 Topo, que vai custar R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). No ano passado, na partida entre Washington Wizards e Chicago Bulls, também na HSBC Arena, o bilhete para o mesmo setor foi vendido por R$ 180 (meia-entrada: R$ 90).

Os ingressos para o nível 3 Fundo, que custaram R$ 350 (inteira), agora serão comercializados por R$ 150, enquanto os do nível 3 Lateral, vão custar R$ 200 (inteira) contra R$ 400 da última edição. Os lugares mais próximos da quadra também terão preços mais acessíveis para os fãs da NBA. O nível 1 Fundo e nível 1 Lateral vão custar R$ 300 e R$ 400 (inteira), respectivamente, contra R$ 700 e R$ 800 de 2013. Todos esses setores oferecem meia-entrada.

“Teremos um grande jogo e preços bem acessíveis, os ingressos ficaram cerca de 60% mais baratos do que o ano passado. A NBA vem trabalhando muito no Brasil para oferecer o melhor para os nossos fãs sempre, tenho certeza de que o público vai ficar satisfeito”, afirmou Arnon de Mello, diretor executivo da NBA no Brasil.

“Para esse ano, nós vamos disponibilizar uma carga quase cinco vezes maior de ingressos para os setores mais baratos. Isso só foi possível graças ao empenho de todos do escritório brasileiro da liga e, especialmente, ao suporte, apoio e confiança dos nossos patrocinadores e parceiros”, completou.

VENDAS COMEÇAM NA TERÇA

As vendas do primeiro lote de ingressos para o jogo entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers começa na próxima terça-feira, dia 27. As entradas estarão disponíveis apenas pelo site www.tudus.com.br. Apenas os ingressos para o setores de cadeira vip de quadra e de quadra frente, além dos camarotes, não serão divulgados pela NBA. A comercialização será feita por consulta. No ano passado, os bilhetes para esses setores foram vendidos por R$ 1,5 e R$ 2 mil, respectivamente.

A intenção do escritório brasileiro da NBA é atrair novamente um público de abrangência nacional. Uma pesquisa realizada pela liga mostrou que 60% das pessoas que acompanharam Washington e Chicago, em 2013 - foram quase 14 mil espectadores -, foi proveniente de fora do Rio de Janeiro.

“Este é um número significativo, mostra que tivemos um evento nacional. Ano passado, o desafio da NBA Brasil era receber o primeiro jogo oficial, proporcionar ao público uma autêntica ‘experiência NBA’. Foi um grande sucesso. Em 2014, o objetivo é fazer um evento ainda melhor”, explicou Arnon.

A partida na HSBC Arena é uma das cinco partidas internacionais de pré-temporada da liga que serão disputadas em quatro países em outubro. Além do Rio de Janeiro, os astros da NBA vão jogar em Berlim (Alemanha), Istambul (Turquia), Xangai (China) e Pequim (China) no NBA Global Games.