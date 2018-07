Pensando no pós-Olimpíada, basquete dos EUA convoca 25 jovens

A USA Basktball, federação de basquete dos Estados Unidos, já está pensando em depois dos Jogos Olímpicos do Rio. Nesta terça-feira, a entidade anunciou a convocação de 25 atletas que participarão de quatro dias de treinos com a seleção principal que virá ao Rio-2016.

A lista tem jovens promessas da NBA como D’Angelo Russell (Los Angeles Lakers) e Aaron Gordon (Orlando Magic), e jogadores que ainda atuam no basquete universitário, casos de Brandon Ingram (Duke) e Denzel Valentine (Michigan State). Técnico dos EUA para o quadriênio 2017/20, Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, vai trabalhar diretamente com esses atletas em Las Vegas.

Diversos dos principais jogadores da NBA e da própria seleção norte-americana de basquete começaram a partir desse chamado "time de selecionados". Às vésperas dos Jogos de Londres, em 2012, esse grupo tinha nomes como DeMarcus Cousins, DeMar DeRozan, Paul George, Kyrie Irving e Klay Thompson. O time de 2014 contava com Harrison Barnes e Draymond Green.

Desta vez, a convocação inclui oito atletas em primeira temporada na NBA e nove que estão em segundo ano, além de três que disputaram três temporadas. Outros cinco estão elegíveis para o draft de 2016. Atletas como Aaron Gordon defendem os EUA desde a categoria sub-16.

