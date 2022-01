Seleção brasileira feminina de basquete é convocada para Pré-Mundial da Austrália

A seleção brasileira feminina de basquete está convocada para a disputa do Pré-Mundial da Austrália, entre os dias 10 a 13 de fevereiro, em Belgrado, na Sérvia. A comissão técnica e as 14 atletas se apresentam no dia 1.º de fevereiro, já em solo sérvio, para o começo dos trabalhos no Vizura Sports Center. O Brasil está no Torneio A ao lado de Austrália, Sérvia e Coreia do Sul. Com as australianas já classificadas, os outros três países brigam por duas vagas.

O Brasil estreia no dia 10 contra a Austrália. No dia 11, o Torneio A ganha folga e volta à quadra no dia 12, quando a rival será a Coreia do Sul. O time brasileiro, comandado pelo técnico José Neto, fecha o Pré-Mundial contra a Sérvia, no dia 13. Todos os jogos serão no Ranko Zeravica Sports Hall.

"Planejamos um período maior de treinos com as atletas que estão no Brasil, mas que foi inviabilizado pelos custos em um momento em que a Confederação (Brasileira Basketball, CBB) se reestrutura e precisa ter responsabilidade financeira", explicou Magic Paul, diretora do Basquete Feminino e vice-presidente da entidade.

A convocação marca o retorno da ala-pivô Damiris Dantas e também da ala Jeanne Flausino e da ala-pivô Stephanie Soares e da armadora Lays da Silva. A capitã Érika de Souza está confirmada, assim como Tainá Paixão, Débora Costa, Alana Gonçalo, Isa Ramona (que volta de lesão), Patty Teixeira, Raphaella Monteiro, Thayná Silva, Mariane Carvalho e a jovem Kamilla Cardoso.

Com uma lesão no joelho, Clarissa dos Santos é o grande desfalque. Ela foi avaliada pelo departamento de saúde da CBB, através do médico Paulo Szeles, em conjunto com o Landres, da França, e não teria tempo hábil de recuperação para a competição.

"Como esta competição não proporciona para as equipes muito tempo de preparação, estamos fazendo a convocação levando em consideração uma base de atletas que estão aptas, em atividade, já adaptadas a nossa metodologia e proposta de jogo", disse José Neto.

As 14 convocadas participam do período de treinamentos até o dia 7 de fevereiro e 12 jogam o Pré-Mundial. Nos últimos anos, o Brasil conquistou duas medalhas de bronze na Copa América, além do título dos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

O Mundial acontece entre 22 de setembro a 1.º de outubro, na Austrália, com a participação das 12 melhores seleções do mundo. Entre 10 e 13 de fevereiro, 16 países jogam quatro torneios pré-mundiais. Estados Unidos (campeão olímpico e último campeão mundial) e Austrália (anfitriã) estão automaticamente classificados, mas jogam os pré-mundiais.

Confira a lista de convocadas da seleção feminina de basquete:

ARMADORAS

Débora Costa (CB Jairis-ESP)

Alana Gonçalo (Melilla La Salle-ESP)

Lays da Silva (Santo André/APABA)

ALAS-ARMADORAS

Patty Teixeira (Sampaio Basquete)

Tainá Paixão (Akronos Moncalieri-ITA)

ALAS

Isabela Ramona (Celje Basketball-ESL)

Jeanne Flausino (Clube Galitos Aveiros-POR)

Raphaella Monteiro (Benfica-POR)

Thayná Silva (Sodiê Doces/Mesquita/LSB)

Mariane Carvalho (BC Horizont Minsk-BIE)

ALAS-PIVÔS

Damiris Dantas (Minnesota Lynx-EUA)

Stephanie Soares (The Masters University-EUA)

PIVÔS

Érika de Souza (CB Jairis-ESP)

Kamilla Cardoso (South Carolina Gamecocks-EUA)