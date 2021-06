Seleção brasileira feminina de basquete perde pela primeira vez na Copa América

A seleção brasileira feminina de basquete perdeu pela primeira vez na Copa América, ao ser derrotada, neste domingo, pelo Canadá, por 71 a 67, em duelo válido pela terceira rodada da competição, em San Juan, Porto Rico. Em segundo lugar do Grupo A, a equipe volta a jogar nesta segunda-feira, às 16h10, diante de Ilhas Virgens.

Depois de vencer com facilidade El Salvador e Colômbia, o Brasil, que está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, sentiu grandes dificuldades diante das canadenses. Tainá Paixão, com oito pontos, foi o destaque brasileiro no primeiro quarto.

No segundo quarto, as brasileiras tiveram problemas para suportar o ritmo de Fields e Amihere, que, com nove pontos cada, comandaram o Canadá a superar o Brasil no placar. Com belo desempenho de Clarissa, que alcançou 19 pontos, o Brasil foi para o último quarto com um ponto à frente.

Na tentativa de impor rapidez nas jogadas, o time do técnico Zé Neto cometeu erros no último quarto e proporcionou várias oportunidades para as canadenses assumissem a liderança no placar. Uma cesta de três de Fields, no final, garantiu o triunfo do Canadá.