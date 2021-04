Seleção brasileira masculina de basquete 3x3 é definida para o pré-olímpico

A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 está definida para buscar a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após a primeira fase de treinos, o técnico Douglas Lorite definiu os quatro titulares que vão viajar para Graz, na Áustria, para o pré-olímpico. Os quatro escolhidos foram Jefferson Socas, Fabrício Veríssimo, André Ferros e Jonatas Mello. Leandro Souza e William Weihermann são os dois reservas.

"A definição foi bem difícil. É complicado escolher as características. Todos treinaram muito bem, se doaram. Foi uma escolha de perfil de jogador, técnico, tático, que se enquadra melhor nos nossos parâmetros táticos. Acho que vamos com boas chances de passar pela primeira fase e conseguir essa vaga nas quartas e semifinal, tentando a vaga olímpica. Será difícil, não somos favoritos, mas queremos fazer história. Vamos tentar suprir nosso delay de jogos pela pandemia com uma preparação ainda mais forte na segunda etapa", explicou o técnico Douglas Lorite, ao site da CBB.

A seleção brasileira se reapresenta no dia 10 de maio e treina no Rio de Janeiro, novamente na EsEFEx, na Urca, até o dia 22, quando viaja para a disputa do Pré-Olímpico na Áustria, entre 26 e 30 de maio. Três vagas estão em jogo para Tóquio-2020.

O Brasil joga a primeira fase no mesmo grupo que Mongólia, Polônia, Turquia e República Checa. Outros três grupos contam com cinco países cada. Os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata e os três times que forem ao pódio se classificam. A tabela detalhada dos jogos ainda será divulgada pela Fiba.

CONVOCADOS