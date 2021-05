Seleção brasileira masculina de basquete 3x3 fecha primeiro dia do pré-olímpico com duas vitórias

A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 terminou o primeiro dia do pré-olímpico invicta. Em Graz, na Áustria, o Brasil superou Turquia e República Checa, pelo Grupo A, na disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

No primeiro jogo desta quarta-feira, o Brasil não tomou conhecimento da Turquia, atual 32º do mundo no ranking da Fiba, e venceu com facilidade por 21 a 6. A equipe foi formada por Jefferson Socas, Fabrício Veríssimo, André Ferros e Jonatas Mello.

Já diante da República Checa, atualmente na 18º colocação, o time brasileiro sofreu um pouco, principalmente pelo jogo físico dos rivais, que se apertaram com nove faltas logo no começo do confronto. O Brasil virou o jogo e venceu por 21 a 14, com uma cesta de dois pontos de André Ferros.

"Duas vitórias no dia, dia excelente para a gente. Subimos o patamar do nosso jogo. É manter a consistência, disciplina tática que estamos treinando. Os jogadores se dedicaram, deixaram tudo na quadra, mais o talento deles, nos permitiram os 2/0. Agora é comemorar, treinar, e ir com tudo para fechar com 4/0 na sexta-feira em busca dessa vaga", afirmou o técnico Douglas Lorite.

Atual 15º do mundo, o Brasil volta a entrar em quadra nesta sexta-feira para confirmar sua classificação para as quartas de final. Os adversários serão Polônia e Mongólia, seleções com uma melhor posição do basquete 3x3. Os poloneses estão em 13º e os mongóis, em oitavo.

“Primeiro dia intenso, com aquele friozinho na barriga, mas entramos focados no nosso objetivo e conseguimos sair com duas vitórias. Primeiro passo conseguimos dar, agora vamos para o próximo dia firmes, que ainda temos um caminho para percorrer”, afirmou André Ferros.

Apenas os dois primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata, que será realizado no domingo. Apenas os três times que subirem ao pódio se classificam para os Jogos Olímpicos de Tóquio.