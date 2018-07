Seleção brasileira perde na estreia de torneio de basquete feminino

Em preparação para o Mundial, que começa só no final de setembro, a seleção brasileira feminina de basquete estreou nesta sexta-feira em um torneio amistoso em Istambul. E, diante da anfitriã Turquia, acabou perdendo o jogo por 66 a 48. Neste sábado, será a vez de enfrentar a Austrália. E no domingo, o Brasil encerra a participação no quadrangular contra o Canadá.

Ainda sem contar com as três jogadoras que atuam na WNBA - Érika, Damiris e Nádia estão defendendo suas equipes nos Estados Unidos -, a seleção brasileira teve como destaque nesta sexta-feira a ala Jaqueline Silvestre, que terminou com 10 pontos. Enquanto isso, a cestinha do jogo foi a turca Nevriye Yilmaz, com 13 pontos.

"Fizemos um primeiro tempo bastante intenso e com muita qualidade, onde colocamos em prática um basquete bastante coletivo. Como o Brasil é uma equipe mais baixa, não conseguimos manter o mesmo ritmo no segundo tempo e demos uma caída na condição física e tática do jogo", avaliou o técnico Luiz Augusto Zanon.

"A Austrália é uma equipe mais forte fisicamente do que a Turquia. Queremos prolongar esse bom primeiro tempo e manter essa boa atuação na segunda parte do jogo. Sabemos do potencial das jogadoras e precisamos colocar isso mais tempo em prática. Vamos analisar os erros contra a Turquia para que não se repitam contra a Austrália", disse Zanon, já projetando o jogo deste sábado.

Depois da disputa em Istambul, o Brasil parte para a França, onde jogará na semana que vem o Torneio de Limoges, com duas partidas diante das francesas e outra contra as angolanas. No Mundial, que também acontecerá na Turquia, a estreia brasileira será no dia 27 de setembro, quando enfrenta a República Checa.