Seleção de basquete 3x3 fica em situação difícil na Copa do Mundo

A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 perdeu os dois jogos no primeiro dia da Copa do Mundo, que está sendo disputada em Amsterdã, na Holanda, nesta terça-feira, e está praticamente eliminada da competição.

O desempenho nesta terça-feira era fundamental para o Brasil ter alguma chance de avançar às oitavas de final do torneio que concede três vagas para um pré-olímpico em maio de 2020. Apenas os dois primeiros avançam.

Na estreia, o time nacional do técnico Douglas Lorite, formado por Felipe Camargo, Jonatas Júlio de Mello, William Weihermann e Jefferson Socas, foi superado pela Austrália por 21 a 15, pelo Grupo D.

No segundo jogo, o Brasil comandou boa parte da partida contra o Japão, mas cometeu muitos erros defensivos e de passe nos momentos decisivos e acabou perdendo de virada. A derrota por 13 a 10 praticamente selou o destino da seleção na Copa do Mundo.

Após o primeiro dia, a Polônia está na liderança do grupo do Brasil, com duas vitórias. A Letônia está na segunda colocação, com uma vitória e uma derrota, mesmo desempenho de Austrália (3º) e Japão (4º). A seleção brasileira está na lanterna.

Os brasileiros entram em quadra novamente na quinta-feira para encarar os adversários considerados mais fortes da chave. O jogo diante da Polônia começa 12h55. Na sequência, o Brasil encara a Letônia, às 15h05.