Seleção de basquete aponta saldo positivo em amistosos

A seleção brasileira masculina de basquete avaliou como positivo o saldo dos dois amistosos disputados em Barquisimeto, na Venezuela, como preparação para o Campeonato Sul-Americano. Depois de perder para a equipe da casa por 75 a 70 na última quarta-feira, o Brasil se recuperou com o triunfo por 92 a 43 sobre o Equador, encerrando a sua participação no Torneio Internacional de Barquisimeto.

O técnico José Alves Neto fez elogios ao time, mesmo que tenha apontado a necessidade de evolução para a disputa do Sul-Americano. "Foi uma partida importante para seguirmos melhorando o ritmo de jogo e colocar em pratica o que estamos usando nos treinos. É claro que ainda temos muito que melhorar. Mas conseguimos manter uma intensidade forte de jogo", disse o treinador.

O ala/pivô Olivinha foi o principal destaque da partida, com 16 pontos, cinco rebotes e duas assistências. Já Carlos Carceles liderou o time equatoriano ao anotar 11 pontos. O pivô Augusto Lima (15 pontos, seis rebotes e uma assistência), o ala/pivô Jefferson William (14 pontos, três rebotes e duas assistências), o ala Arthur Belchor (12 pontos e três rebotes) e o ala/armador Vitor Benite (11 pontos e duas assistências) também tiveram boas atuações pelo Brasil. A seleção volta a entrar em quadra no próximo domingo, quando vai enfrentar o Uruguai no Torneio Super Four de Puerto La Cruz. Na outra partida, jogam Venezuela e Equador. Os vencedores decidem o título na segunda-feira, enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar.

No Campeonato Sul-Americano, marcado para a Venezuela, o Brasil vai disputar o Grupo A e terá como adversários na primeira fase o Paraguai (24/07), o Equador (25/07) e a Argentina (26/07). O Grupo B é composto por Chile, Peru, Uruguai e Venezuela. Os três primeiros colocados vão aos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 2015, enquanto os quatro primeiros garantem a vaga do continente para o Torneio Pré-Olímpico das Américas do próximo ano.