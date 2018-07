Seleção celebra volta da confiança após bater Argentina no basquete

A seleção brasileira masculina de basquete enfim conquistou a sua primeira vitória na Copa Tuto Marchand, torneio preparatório para a Copa América. Na noite de terça-feira, a equipe superou a Argentina por 80 a 71, em duelo válido pela terceira rodada da competição, disputada na cidade de San Juan, em Porto Rico.

O técnico Rubén Magnano garantiu ter enxergado evolução na atuação da equipe em relação aos outros dois jogos, elogiando o desempenho tático dos jogadores e o aumento no aproveitamento dos arremessos, para 46%. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o desempenho nos lances com 19 acertos em 20 tentativas.

"Creio que o Brasil melhorou um pouco a mira, apesar de que a porcentagem ainda não foi muito boa. Creio que taticamente fizemos um jogo inteligente, trabalhamos bem a bola em grande parte do tempo e a vitória foi merecida. Também foi importante o resultado para continuarmos acreditando naquilo que fazemos diariamente", disse o técnico.

Em um duelo bastante equilibrado, o Brasil quase esteve a maior parte do tempo à frente do placar indo ao intervalo com uma vantagem de três pontos - 37 a 34. JP Batista foi o principal destaque da seleção, com 15 pontos, cinco rebotes e duas assistências.

Guilherme Giovannoni anotou 13 pontos, Vitor Benite somou 12 pontos, três rebotes e duas assistências e Ricardo Fischer terminou o duelo com dez pontos, três assistências e dois rebotes. O cestinha do jogo foi o argentino Luis Scola com 16 pontos. Ele ainda obteve nove rebotes e deu seis assistências.

Antes de bater a Argentina, o Brasil havia perdido os dois jogos anteriores na Tuto Marchand, para as seleções de Porto Rico e Canadá, que se enfrentaram na noite de terça, com vitória dos canadenses por 86 a 74. Por isso, o ala/pivô Guilherme Giovannoni destacou que a vitória de terça resgata a confiança da equipe.

"Conseguimos uma excelente vitória depois de duas derrotas seguidas que tivemos na competição para Porto Rico e Canadá. Foi um importante resultado para retomarmos a confiança e continuarmos nosso processo de evolução até a Copa América. Fizemos um jogo sólido, muito bom, onde conseguimos dominar a maior parte do jogo sem perder o controle emocional", comentou.

Após três rodadas, o Canadá lidera a Tuto Marchand com três vitórias, uma a mais do que Porto Rico. O Brasil tem um triunfo, enquanto Argentina e República Dominicana ainda não venceram. A quarta rodada será realizada nesta quarta com os jogos Argentina x República Dominicana e Canadá x Porto Rico.

O Brasil encerra sua participação na Tuto Marchand nesta quinta-feira, às 18h45 (horário de Brasília), em duelo contra a República Dominicana. O torneio é disputada em sistema de turno único, sendo campeã a equipe que somar o maior número de pontos nas cinco rodadas.

Depois, o Brasil seguirá para o México, onde participará da Copa América, tendo sua estreia marcada para 31 de agosto, diante do Uruguai. O torneio tem caráter classificatório para a Olimpíada, mas o Brasil já está garantido após receber convite por ser o país-sede dos Jogos do Rio.