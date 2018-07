Seleção de basquete chega ao Pré-Olímpico sem saber objetivo

A seleção brasileira feminina de basquete já está em Edmonton, no Canadá, para a disputa da Copa América. A quatro dias das estreia, que será no domingo, contra a Argentina, o time brasileiro ainda não sabe se o evento valerá como Pré-Olímpico para ele. Afinal, ainda não há uma definição com relação ao convite dado ao Brasil como país-sede dos Jogos.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) fez uma proposta para pagar a dívida que tem com a Federação Internacional (Fiba), mas ainda não recebeu uma resposta. Se o convite for retirado, como ameaça a Fiba, a seleção feminina precisa ser campeã da Copa América para se garantir no Rio sem precisar jogar o forte Pré-Olímpico Mundial.

A equipe recebeu reforços em relação àquela que foi apenar quarta colocada no Pan de Toronto, perdendo para Canadá e Cuba - rivais na Copa América. Chegaram ao time a ala Iziane, que era convocada desde o corte nos Jogos de Londres (ela levou o namorado ao quarto da concentração) e a pivô Nádia, que foi liberada pelo Atlanta Dream, da WNBA, para jogar pela seleção.

A outra novidade é a menina Izabela Nicoletti, armadora que vai completar 16 anos no dia da estreia do Brasil no pré-olímpico - como comparação, Magic Paula chegou à seleção aos 15. O time ainda conta com outras duas revelações, todas de mesmo nome: Izabella Sangalli (ala de 20 anos) e Isabela Ramona (ala de 21 anos).

Por outro lado, são três veteranas: Iziane (33 anos), Gilmara (pivô de 34 anos) e Kelly (pivô de 35 anos). "Vejo Cuba e Canadá como os nossos rivais mais fortes, respeitamos todas as seleções e sabemos que não podemos bobear, cada vitória é muito importante e precisamos pensar jogo a jogo. Estou confiante de que vamos fazer uma grande campanha, temos condições de brigar lá em cima", diz Kelly.

Na Copa América, de 9 a 16 de agosto, o Brasil está no Grupo B ao lado da Argentina, Equador, Ilhas Virgens e Venezuela. A estreia será contra as argentinas no dia 9. Na sequência da competição, as brasileiras enfrentam Equador (dia 11), Ilhas Virgens (dia 12) e Venezuela (dia 13). No Grupo A ficaram Canadá, Chile, Cuba, Porto Rico e República Dominicana.