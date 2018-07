Seleção de basquete desembarca na Espanha e exibe confiança

Depois de uma longa preparação, a seleção brasileira masculina de basquete desembarcou neste domingo em Granada, na Espanha, para a disputa do Mundial. Os comandados de Rubén Magnano farão os últimos treinos na cidade até a estreia, diante da França, no próximo sábado.

Será o primeiro Mundial do norte-americano naturalizado brasileiro Larry Taylor e o jogador está confiante em um bom resultado. "Nosso time é experiente e tem ótimos jogadores em todas as posições. Eu tenho um sonho que é ser campeão e vejo que todos também querem. Então vamos correr atrás desse sonho e fazer tudo certinho que iremos conseguir", declarou.

Até sábado, a ordem é ajeitar os últimos detalhes e conter a ansiedade. Neste domingo, por exemplo, os jogadores sequer foram à quadra e ficaram no hotel descansado, após a viagem de quase 15 horas desde a Eslovênia, onde a seleção disputou um torneio amistoso durante a semana.

"A viagem não é longa, mas cansativa porque não tivemos tempo de dormir. Então você fica dormindo aos poucos e acaba não descansando. O importante é que já estamos na cidade onde vamos disputar a primeira fase da Copa do Mundo", comentou Rubén Magnano.

Poupado das partidas contra Eslovênia e Irã por conta de uma inflamação na garganta, Leandrinho foi liberado para treinar. Ele e Guilherme Giovannoni, que voltou a atuar diante do Irã depois de ser desfalque por conta de uma torção no tornozelo, farão uma atividade com bola na manhã de segunda-feira.

Na terça-feira, o Brasil fará seu último teste antes da estreia no Mundial, em jogo-treino com o México. Além da França, no sábado, a equipe pegará na primeira fase do torneio o Irã, domingo, Espanha, dia 1.º de setembro, Sérvia, dia 3, e Egito, dia 4.