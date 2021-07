Seleção de basquete dos Estados Unidos supera a Espanha no último amistoso antes dos Jogos de Tóquio

A seleção masculina de basquete dos Estados Unidos bateu a Espanha neste domingo no último amistoso preparatório para os Jogos de Tóquio. Liderado pelo armador do Portland Trail Blazers Damian Lillard, autor de 19 pontos, os americanos venceram por 83 a 76.

A partida, disputada no Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas, Nevada, foi a sétima na história dos confrontos entre as duas equipes, com um histórico de 6 vitórias a 1 a favor dos Estados Unidos. O duelo anterior, também vencido pelos americanos, havia sido disputado em agosto de 2019, na Califórnia.

O triunfo dos Estados Unidos foi o segundo consecutivo conquistado, depois de perder as duas anteriores contra a Nigéria (87-90) e a Austrália (83-91).

Buscando sua quarta medalha de ouro consecutiva nas Olimpíadas, o "dream team" dos EUA embarca para Tóquio nesta segunda-feira. A equipe estreia na competição no dia 25 de julho, contra a França, na primeira partida do Grupo A, que conta ainda com República Checa e Irã.

O armador espanhol Ricky Rubio, com 23 pontos, foi o líder da Espanha que perdeu sua primeira partida na preparação para a disputa em Tóquio. A seleção espanhola está no Grupo C, com Argentina, Eslovênia e o anfitrião Japão.