Seleção de basquete dos EUA cancela viagem a Senegal por Ebola

A seleção masculina de basquete dos Estados Unidos cancelou uma viagem a Senegal devido ao surto de Ebola na África Ocidental. Os norte-americanos, em preparação para o Mundial, iriam viajar ao continente africano para realizarem uma clínica de basquete no dia 27 de agosto, com a seleção de Senegal. A programação também previa que os jogadores iriam visitar a Ilha de Gorée.

O diretor da Federação Americana de Basquetebol, Jerry Colangelo, disse que não tinha escolha a não ser cancelar a viagem devido ao risco associado com a proximidade do Senegal com os países afetados pelo surto do vírus.

"Nos sentimos mal por isso, desapontados, porque acho que todos do grupo, os jogadores, treinadores, pensavam que seria uma grande experiência do começo ao fim", disse Colangelo.

Mais de 1.000 pessoas morreram pelo surto de Ebola que afeta Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria. "Quando decretam uma emergência pública, nós não temos outra alternativa que não ir, apesar de nos decepcionar", afirmou o dirigente.