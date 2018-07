Seleção de basquete faz 1º treino no Chile e Varejão celebra retorno

A seleção brasileira masculina de basquete realizou nesta segunda-feira seu primeiro treino na cidade de Osorno. Na sexta, o País vai estrear diante dos donos da casa nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial da China, de 2019, na partida que marcará a estreia do técnico croata Aleksandar Petrovic no comando da equipe.

O duelo também marcará o retorno à seleção do experiente ala/pivô Anderson Varejão, após um longo período de ausência. A última vez que o jogador de 35 anos vestiu as cores do Brasil em partidas oficiais foi ainda no Mundial da Espanha, em 2014. De lá para cá, ficou fora da Olimpíada graças a uma lesão.

Agora, Varejão só quer saber de aproveitar esta volta. "Infelizmente, fiquei fora da Olimpíada por conta de uma lesão, mas estou muito feliz de estar de volta. Estou 100% recuperado e pronto para defender o Brasil nessa nova fase do basquete brasileiro. Agora, é só controlar a ansiedade de entrar em quadra", declarou.

Varejão já foi apontado por Petrovic como capitão da seleção para estes primeiros jogos das Eliminatórias, apesar de estar sem clube desde que foi dispensado pelo Golden State Warriors em fevereiro. Depois de encarar o Chile nesta sexta, às 23 horas (de Brasília), o País volta à quadra para pegar a Venezuela na próxima segunda, no Rio.

Com Varejão, Petrovic comandou nesta segunda um trabalho físico e tático em Osorno. O treinador, no entanto, ainda não contou com todo o grupo à disposição. O armador Ricardo Fisher e o ala/armador Vitor Benite atuaram no último domingo na Liga Espanhola e, por isso, só se apresentam na terça.