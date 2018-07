Seleção de basquete inicia preparação no interior de São Paulo

A seleção brasileira feminina de basquete iniciou nesta quinta-feira os treinamentos em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O foco do trabalho do técnico Luiz Augusto Zanon, com 12 jogadoras convocadas, é a disputa do Mundial da Turquia, marcado para acontecer de 27 de setembro a 5 de outubro.

"É o inicio do trabalho de 2014, visando ao Campeonato Sul-Americano do Equador e à Copa do Mundo da Turquia. Vamos dar sequência ao trabalho que vem sendo realizado desde 2013, quando assumi o comando da seleção. Essa oportunidade que esta sendo dada a essas jovens meninas é única e é preciso dar valor", afirmou Zanon, ao receber as 12 convocadas em São José dos Campos, onde o time vai treinar em ritmo intenso.

Na programação da seleção brasileira estão previstos três amistosos contra o Canadá, entre os dias 26 e 28 de junho, na cidade canadense de Edmonton. Depois, o Brasil disputa o Campeonato Sul-Americano, a partir de 14 de agosto, em Ambato, no Equador.

No Sul-Americano, o Brasil está no grupo de Venezuela, Uruguai e Equador - a outra chave tem Argentina, Chile, Peru e Paraguai. E lutará para terminar entre os três primeiros colocados, que garantem vaga nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e no Torneio Pré-Olímpicos, ambos em 2015.

No Mundial da Turquia, a seleção brasileira caiu no Grupo A, ao lado de República Checa, Espanha e Japão - os jogos da primeira fase serão na cidade de Ancara.