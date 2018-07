Seleção de basquete mostra confiança na Copa América

A confiança é grande mesmo com a perspectiva do desfalque da pivô Érika, principal jogadora do basquete brasileiro na atualidade, que avançou com o Atlanta Dream para os playoffs da WNBA, nos Estados Unidos, e não deve estar livre para poder disputar a Copa América.

Sob o comando do técnico Luiz Augusto Zanon, que assumiu o cargo em março, a seleção brasileira enfrentará Porto Rico, República Dominicana, Argentina e México na primeira fase da Copa América, tentando conquistar uma das duas vagas do grupo para avançar às semifinais.

"Fizemos uma boa preparação e estivemos muito tempo juntas. Isso ajudou no entrosamento e no entendimento dentro de quadra, além de conhecermos melhor o Zanon. Nossa expectativa para a Copa América é a melhor. O grupo está muito focado e unido", afirmou a pivô Damiris.

Além de Damiris, pivô de 20 anos que é a principal revelação do basquete brasileiro nos últimos anos, outro destaque da seleção na Copa América é a veterana armadora Adrianinha. Aos 34 anos, ela está motivada para ajudar esse jovem grupo que está sendo montado por Zanon.

"É muito bom estar acompanhando essa transição da seleção e é um orgulho muito grande defender o Brasil. No que eu puder ajudar as meninas mais novas, estarei sempre à disposição", disse Adrianinha. "Queremos e vamos buscar essa vaga no Mundial, que é o nosso objetivo."