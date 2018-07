Seleção de basquete perde da Argentina em amistoso preparatório

Na semana passada, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio, a seleção brasileira masculina de basquete mostrou um bom jogo e derrotou a Argentina em um torneio amistoso de preparação para o Mundial da Espanha, que começará no próximo dia 30. Nesta sexta-feira, no entanto, o time nacional, comandado pelo argentino Rubén Magnano, não conseguiu repetir aquela performance e foi batido pelos rivais por 85 a 80 (40 a 33 no primeiro tempo) na estreia do Torneio das 3 Nações, em Buenos Aires.

Após um primeiro tempo mais equilibrado, com leve superioridade argentina, o Brasil não fez um bom terceiro quarto e teve de correr atrás do prejuízo no período final. O diferencial em quadra acabou sendo as bolas de três pontos - 11 caíram do lado argentino e só quatro para os brasileiros.

Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, Rubén Magnano coleciona mais derrotas do que vitórias quando enfrenta o seu país natal. Em nove jogos até agora, foram apenas dois triunfos. Um dos revezes é o mais doído - nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, quando o Brasil havia feito melhor campanha na fase de classificação.

O torneio amistoso realizado em Buenos Aires prossegue neste sábado com o duelo entre os donos da casa e o México, atual campeão da Copa América. No domingo, às 19 horas (de Brasília), o Brasil encerrará a competição contra os mexicanos.