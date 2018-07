Seleção de basquete perde do Uruguai na estreia em torneio amistoso em Salta

Em preparação para a Copa América de Basquete, a seleção brasileira masculina de basquete começou com derrota a sua participação no Super Four de Salta, na Argentina. Neste sábado, a equipe dirigida por César Guidetti fez um duelo equilibrado, mas acabou sendo batida por 69 a 63 pela seleção do Uruguai.

O Brasil não permitiu que os adversários deslanchassem no placar, mas viu os uruguaios fecharem os três primeiros quartos na frente no marcador - 17 a 15, 37 a 33 e 56 a 50. E a equipe nacional acabou não conseguindo a virada no último período.

Lucas Mariano foi o principal destaque do Brasil, tendo fechado a partida como cestinha, com 23 pontos, além de ter obtido sete rebotes. JP Batista anotou dez pontos. No Uruguai, os principais jogadores foram Batista, com 17 pontos e nove rebotes, e Granger, com 16 pontos, oito rebotes e seis assistências.

A seleção brasileira voltará a jogar no Super 4 de Salta neste domingo, quando vai encarar a Colômbia, às 16 horas. Já na segunda-feira, o desafio será diante da anfitriã Argentina.

Bastante renovada e sob novo comando, a seleção iniciou a sua preparação para a Copa América em Pindamonhangaba, no interior paulista, onde venceu dois amistosos contra Camarões. E agora participa de um torneio amistoso em Salta.

O Brasil está no Grupo A da Copa América, que será realizado em Medellín, sendo que a estreia ocorrerá diante da anfitriã Colômbia em 25 de agosto. Nos dois dias seguintes, as partidas serão contra México e Porto Rico. O primeiro colocado da chave se garante nas semifinais, com a fase decisiva sendo realizada em Córdoba, na Argentina.