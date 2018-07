Seleção de basquete planeja até 20 amistosos em 2014

"Foi um encontro bastante proveitoso. Alinhamos o calendário de todos os treinamentos e jogos da seleção feminina em 2014. Cumprimos com sucesso os eventos e alcançamos os objetivos em 2013. Tenho certeza que na próxima temporada não será diferente", explicou Vanderlei, lembrando que o Brasil tem duas competições oficiais no ano que vem, o Campeonato Sul-Americano, em junho (sede a definir), e o Mundial da Turquia, entre setembro e outubro.

"Fizemos uma reunião com todos os profissionais que trabalham na seleção feminina. Foi um encontro bastante proveitoso, onde discutimos o planejamento para 2014, com todo o trajeto que será realizado até o Mundial da Turquia. Dependemos ainda de confirmações das seleções internacionais, mas pretendemos realizar de 15 a 20 amistosos, além de torneios internacionais. Aproveitamos e demos início à discussão sobre o planejamento até 2016 (Olimpíada do Rio)", contou Zanon.