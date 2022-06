Seleção de basquete se reúne para defender a campanha perfeita nas Eliminatórias

Já classificada para a segunda fase da competição, a seleção brasileira masculina de basquete se apresenta nesta terça-feira focada nos dois jogos contra o Uruguai e a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a fim de ajustar a equipe e se manter com aproveitamento de 100%.

O primeiro duelo acontece diante dos uruguaios dia 30, em Montevidéu, enquanto o outro compromisso vai ser contra a Colômbia, em 3 de julho, em Barranquilla. A fase de treinamentos da seleção acontece no Paulistano, em São Paulo.

Para os dois jogos, o técnico Gustavo De Conti aposta na manutenção do trabalho. As principais novidades na lista são Marcelinho Huertas, que defende o Tenerife, e Rafa Luz, do Bilbao. Esta sequência que a seleção vai fazer no exterior repete a última janela das Eliminatórias quando o Brasil derrotou Uruguai e Colômbia jogando em Franca, interior do estado de São Paulo.

Para a lista de Gustavo de Conti foram chamados os armadores Elinho, Rafa Luz e Marcelo Huertas, os alas-armadores Georginho e Gui Deodato, os alsDanilo Fuzaro e Rafael Munford, os alas-pivôs Gabriel Jaú, Rafael Mineiro, Lucas Dias, Bruno Caboclo e Renan Lenz e os pivôs Lucas Mariano e Wesley Castro.

Líder do Grupo B, o Brasil chega à última rodada da janela classificado, assim como os uruguaios. O chaveamento da segunda fase do torneio já está definido com a presença dos Estados Unidos, Porto Rico e México.

A Copa do Mundo acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro do ano que vem e terá três sedes: Japão, Filipinas e Indonésia. A competição terá 32 seleções com oito grupos de quatro equipes na primeira fase.