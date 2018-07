Seleção de basquete vai ao Pan sem Adrianinha e 4 da WNBA

"Tivemos que reformular o grupo que disputou o Mundial da Turquia. Vamos formar uma seleção com a experiência das pivôs Kelly (35 anos), Gilmara (34) e Karina (29), além da jovem Leticia Viviane (20), que se destacou na LBF. Também estamos tendo o retorno da armadora Tássia (20), medalha de bronze do Mundial Sub-19 do Chile, em 2011", explicou Zanon.

Depois de serem campeãs da Liga de Basquete Feminino (LFB) por Americana (SP), Clarissa e Damiris foram para a WNBA, liga que começa em junho e tem temporada regular até outubro. Nádia e Érika também estão lá. O time campeão nacional, aliás, só teve duas atletas chamadas.

Na comparação com o grupo que foi ao Mundial, também não foram convocadas Adrianinha (aposentada da seleção), a ala Tatiane (machucada) e a ala/pivô Vanessa. Para seus lugares foram chamadas as armadoras Carina e Tássia, as pivôs Gilmara, Kelly e Letícia e a ala Leila.

A seleção vai treinar por quase um mês, entre 4 de junho e 6 de julho, em tempo integral, no Tênis Clube de Campinas (SP). O elenco ficará uma semana no Canadá, para treinos e amistosos, antes de estrear em 17 de julho no Pan. O Brasil está no Grupo A e joga contra EUA, Porto Rico e República Dominicana. Só os dois primeiros avançam.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADAS:

Carina, 23 anos, armadora do São Bernardo (SP)

Fabiana, 23 anos, armadora do São José (SP)

Fabiana, 24 anos, pivô do Americana (SP)

Gilmara, 34 anos, pivô do Americana (SP)

Isabela Ramona, 21 anos, ala do São José (SP)

Jaqueline, 29 anos, ala do Santo André (SP)

Joice, 22 anos, ala do São José (SP)

Karina, 29 anos, pivô do São José (SP)

Kelly, 35 anos, pivô do Sport Recife (PE)

Leila, 24 anos, ala do Basquete Jaraguá (SC)

Letícia, 20 anos, pivô do Maranhão Basquete (MA)

Patrícia, 24 anos, ala do São José (SP)

Tainá, 23 anos, armadora do América de Recife (PE)

Tássia, 22 anos, armadora do Santo André (SP)