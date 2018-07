Seleção de basquete vence México e é vice em triangular

Em preparação para o Mundial da Espanha, a seleção brasileira masculina de basquete venceu de forma contundente o México neste domingo, em Buenos Aires. O triunfo por 68 a 56 deu aos comandados de Rubén Magnano a segunda colocação do Torneio 3 Nações. O título ficou antecipadamente com a Argentina, que derrotou os brasileiros na sexta e os mexicanos no sábado.

Se não conta com grande retrospecto no basquete, a seleção mexicana é a atual campeã da Copa América, com o título conquistado em 2013 na Venezuela. Até por isso, era importante para o Brasil fazer um bom duelo neste domingo, também para apagar a má impressão deixada naquela competição, quando a equipe foi eliminada na primeira fase.

A seleção não contou neste domingo com Tiago Splitter, que foi poupado. Sem ele, Rafael Hettsheimeir foi um dos destaques da vitória, com 11 pontos. Também no garrafão, Nenê e Anderson Varejão tiveram boas participações, o que ajudou a equipe a superar os erros defensivos cometidos contra a Argentina. Ainda assim, o pivô mexicano Parada conseguiu castigar o adversário e foi um dos melhores em quadra.

Talvez pela ausência de Splitter, o Brasil começou mal neste domingo e demorou para deslanchar, tendo vencido o primeiro quarto por 19 a 15. Já no segundo período, com tudo, a seleção começou a abrir vantagem. Somente quando os reservas começaram a ser acionados, a equipe caiu de rendimento, mas nada que assustasse. Nos últimos minutos, com a vitória garantida, Raulzinho foi bem e mostrou que pode estar no elenco que vai à Espanha.

Ainda se preparando para o Mundial, o Brasil deixa agora a Argentina e vai para Chicago, onde enfrentará a seleção norte-americana em amistoso no próximo sábado. De 21 a 23 de agosto, os comandados de Magnano participarão de um torneio na Eslovênia. Antes da estreia no Mundial, dia 30 contra a França, ainda haverá um amistoso já na Espanha, no dia 25 ou 26, com adversário ainda a ser definido.