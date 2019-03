Seleção feminina abrirá qualificatório para Mundial de Basquete 3x3 contra o Mali

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou nesta quinta-feira a tabela dos jogos do torneio qualificatório para o Mundial 3x3 da modalidade. E a seleção brasileira feminina soube que abrirá a sua campanha nesta disputa contra o Mali, no dia 4 de maio, na cidade de San Juan, em Porto Rico.

E neste mesmo dia em que vai encarar o rival que é duas vezes campeão da Copa da África neste esporte, o Brasil também enfrentará a Espanha. Já no dia 5 de maio a equipe nacional fechará a sua campanha na primeira fase do evento diante da Nova Zelândia, atual detentora do título da Copa da Ásia.

As brasileiras integram o Grupo B do torneio qualificatório, enquanto o Grupo A conta com as seleções de Estônia, Uganda, Austrália e Porto Rico. Pelo regulamento, as equipes se enfrentam no estágio inicial da competição dentro de suas próprias chaves e os vencedores de cada uma delas avançam direto às semifinais. Já os 2º e 3º colocados se enfrentarão na luta pelas duas últimas vagas na fase seguinte.

Os três primeiros ao final do qualificatório garantirão vaga no Mundial de Basquete 3x3, que ocorrerá em Amsterdã, na Holanda, entre os dias 18 a 23 de junho. A seleção brasileira masculina já tem presença assegurada na versão deste gênero da mesma competição por ocupar hoje a 12ª posição do ranking da Fiba para esta modalidade. O Brasil está no Grupo B do Mundial, ao lado de Letônia, Polônia, Japão e mais um adversário que sairá do qualificatório.

Os 17 países mais bem colocados da listagem da Fiba, tanto no masculino quanto no feminino, já garantiram vagas diretas no Mundial. E a seleção feminina precisa jogar esta disputa eliminatória por um lugar na competição por hoje figurar na 19ª colocação do ranking da entidade.

OLIMPÍADA

Oito países de cada gênero vão participar das disputas do basquete 3x3 dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, quando pela primeira vez uma edição da Olimpíada contará com este esporte. E as vagas serão determinadas por meio dos rankings da modalidade e em dois torneios pré-olímpicos, em maio e junho do próximo ano.

No dia 1º de novembro de 2019, quando será fechada a janela de classificação, as quatro nações de melhor ranking se garantirão na Olimpíada, com o limite de duas vagas por continente. Porém, o número pode diminuir para três se o Japão, como país-sede, receber um convite.