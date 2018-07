Seleção atropela o Paraguai e avança em 1º no Sul-Americano de Basquete

A seleção brasileira feminina de basquete confirmou os prognósticos e a condição de ampla favorita nesta primeira fase do Campeonato Sul-Americano, ao fechar como primeira colocada no Grupo A. A posição foi garantida nesta terça-feira, com mais um atropelamento em Barquisimeto, na Venezuela. A vítima agora foi o frágil Paraguai, que caiu por incríveis 128 a 35.

O desempenho reafirmou a análise prévia do técnico Antonio Carlos Barbosa, que havia previsto uma primeira fase sem sustos para o Brasil. Além do Paraguai, a seleção arrasou o Uruguai (115 a 42) e o Chile (104 a 54), tendo encontrado certa dificuldade somente diante da Colômbia (76 a 55).

O time brasileiro também já sabe qual será seu adversário na próxima fase da competição: a Argentina, em clássico marcado já para esta quarta-feira. Com a ida à semifinal, a seleção também já garantiu uma das quatro vagas para a Copa América, que vale como classificatório e garante três vagas ao Mundial de 2018.

Talvez pela vaga antecipada à próxima fase, o Brasil entrou em quadra um pouco desligado nesta terça e permitiu que o Paraguai pontuasse no primeiro quarto. O adversário anotou 19 de seus 35 pontos nos 12 minutos iniciais, mas o time brasileiro foi melhor e venceu por 39 a 19.

A partir daí, o duelo virou praticamente um treino. O Brasil permitiu somente mais 16 pontos ao adversário, sendo somente dois no último período. A própria seleção também foi tirando o pé conforme o jogo se aproximava do fim e apenas administrou a partida com tranquilidade.

Ainda assim, conseguiu o tranquilo triunfo e viu Patty sair como cestinha, com 19 pontos. Kelly, Nádia e Palmira contribuíram com 17 cada, enquanto Iziane anotou 15. Kelly ainda pegou 11 rebotes e Karina, 10. Nas assistências, Joice se destacou, com 15. Dos 35 pontos paraguaios, 11 foram marcados por Huttemann.