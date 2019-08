Seleção feminina bate Colômbia e vai à final do basquete no Pan

A seleção brasileira feminina de basquete está garantida na final dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Nesta sexta-feira, a equipe superou a Colômbia por 62 a 48, pelas semifinais, e avançou à decisão, algo que não ocorria desde a edição de 2007 do evento. A partida pela medalha de ouro está agendada para as 23 horas (de Brasília) deste sábado.

Sob o comando de José Neto, que dirige a equipe em seu primeiro torneio oficial na função, a seleção vem tendo campanha perfeita no Pan, pois na fase de grupos triunfou diante de Canadá, Porto Rico e Paraguai. E agora conseguiu se garantir na decisão.

Clarissa foi o principal destaque do Brasil na partida ao marcar 18 pontos, sendo a cestinha do duelo, e ainda capturando 13 rebotes, o que lhe garantiu um "double-double". Érika também teve bom desempenho, com 13 pontos e oito rebotes, enquanto Débora fez 11 pontos. E Jenifer Muñoz foi a cestinha colombiana com nove pontos.

Embora tenha aberto 6 a 2 no começo do primeiro quarto, o Brasil não teve um começo fácil de partida, a ponto de a equipe ter fechado esse período perdendo por 17 a 13. Os erros até se repetiram no começo do segundo quarto, mas depois a seleção se impôs, ganhando o período por 16 a 4 e indo ao intervalo em vantagem de 29 a 21.

O cenário de domínio se repetiu no terceiro quarto, que o Brasil fechou ganhando por 49 a 35. E com a larga vantagem, bastou administrá-la no período final, para garantir o triunfo por 62 a 48, resultado que garante a volta da seleção à decisão do Pan após 12 anos.