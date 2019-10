Seleção feminina de basquete estreará no Pré-Olímpico dia 14 contra os EUA

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) divulgou nesta quinta-feira a tabela detalhada do Pré-Olímpico das Américas e definiu que a seleção brasileira feminina vai estrear no torneio diante dos Estados Unidos. A competição qualificatória vai ser disputada em Bahía Blanca, na Argentina, entre os dias 14 e 17 de novembro.

O confronto contra as norte-americanas foi agendado para às 18h30 do dia 14. Depois, no mesmo horário, a seleção terá pela frente a Colômbia, no dia 16. E o duelo com a Argentina foi agendado para o dia 17, às 21 horas.

Como os Estados Unidos já estão classificados para os Jogos de Tóquio, o Brasil precisa terminar o torneio à frente de Colômbia e Argentina para se classificar ao Pré-Olímpico Mundial. Esse qualificatório será dividido em quatro torneios com a participação de 16 seleções. E como o Japão também já está garantido na Olimpíada, serão efetivamente 14 países em busca de dez vagas.

Com a tabela definida, a seleção também definiu a sua programação na preparação para o Pré-Olímpico das Américas. A equipe vai treinar na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio, com apresentação marcada para 1º de novembro, quando fará o primeiro treino. E também utilizará a estrutura do Parque Maria Lenk para treinos. A seleção ficará no Rio até 11 de novembro, quando viajará para Bahía Blanca, palco do torneio.