Seleção feminina de basquete faz treino 'intenso' para amistosos

Depois de um curto período de treinos, iniciado na última quinta-feira em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a seleção brasileira feminina de basquete já parte para o primeiro desafio: uma série de três amistosos contra o Canadá, na cidade canadense de Edmonton, de quinta a sábado. O trabalho integra a preparação para o Campeonato Sul-Americano, de 14 a 18 de agosto, no Equador.

Para a pivô Karina, a mais experiente do grupo inicialmente convocado pelo técnico Luiz Augusto Zanon - as estrelas da WNBA, Érika e Damiris, ainda não se juntaram à equipe -, os treinos nestes primeiros dias já foram suficiente para dar uma base para a equipe. "Tivemos um tempo curto de preparação, mas trabalhamos em grande intensidade. Já havíamos iniciado a temporada nos clubes, mas o ritmo não é o mesmo de seleção. Tenho certeza que, com o trabalho que fizemos em São José dos Campos, poderemos fazer boas partidas no Canadá. E, mesmo sendo amistosos, queremos vencer", avisou a jogadora de 29 anos.

Segundo Karina, os amistosos contra o Canadá são uma boa oportunidade para ela garantir sua permanência na seleção, antes de Zanon definir o grupo que vai para a competição no Equador. "Espero ficar entre as 12 que vão ao Sul-Americano. Gostaria muito de ajudar o meu país nesse título. Quem sabe o resultado de 2008 se repete e participo de mais uma conquista", disse a pivô, que esteve na vitória do Brasil no Sul-Americano de 2008, também no Equador.

No Sul-Americano, que dá três vagas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e quatro no Torneio Pré-Olímpico - ambos serão no ano que vem -, o Brasil está no Grupo B, ao lado de Venezuela, Uruguai e Equador - a outra chave conta com Argentina, Chile, Peru e Paraguai.