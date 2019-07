Seleção feminina de basquete inicia preparação para o Pan de Lima

A seleção brasileira feminina de basquete se apresentou nesta terça-feira no Venit Barra Hotel, no Rio, para iniciar sua preparação para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que será realizada de 26 de julho a 11 de agosto. A equipe comandada pelo técnico José Neto vai treinar até 30 de julho, na Arena Poliesportiva Coronel Wenceslau Malta (Parque Olímpico de Deodoro).

Das 16 jogadoras convocadas, oito se apresentaram: Stephanie Soares (The Master's University/EUA), Mariane Roberta de Carvalho (The University of Kansas/EUA), Débora Fernandes da Costa (Sesi Araraquara), Lays da Silva (Blumenau Basquete), Izabella Frederico Sangalli (Ituano FC) e Aline Cristina Cezário de Moura (Sesi Araraquara), além das convidadas Lorena Vitória Barbosa Anunciação (ADC Bradesco) e Catarina Helena Ferreira de Oliveira (ADC Bradesco).

"A minha expectativa é a melhor possível, estou bastante animada e empolgada, acredito que daqui para frente o Brasil tende a crescer e construir resultados positivos. Acredito que a chegada do José Neto vai agregar bastante, o grupo é jovem e espero contribuir", afirmou Débora da Costa.

"Quero ajudar com a minha defesa, que é muito agressiva, mas creio que contamos com elenco forte. Vai ser um trabalho bonito. As minhas expectativas são as melhores, vou treinar forte para seguir no grupo, mas temos condições de fazer uma excelente preparação e buscar o ouro", disse. Izabella Sangalli.

As oito atletas que se apresentaram foram submetidas aos testes físicos e as avaliações médicas.