Seleção feminina de basquete perde dos EUA e vai disputar bronze na Copa América

A seleção brasileira feminina de basquete vai disputar a medalha de bronze na Copa América, que está sendo disputado em San Juan, de Porto Rico. Nesta sexta-feira, o Brasil perdeu a semifinal para os Estados Unidos, por 71 a 60.

Apesar da derrota, o Brasil conquistou a vaga no Pré-Mundial por ter alcançado as semifinais. A seleção brasileira feminina não disputou o Mundial em 2018 e não vai atuar na Olimpíada de Tóquio, mas vai tentar uma vaga no campeonato mundial em 2022, na Austrália. A equipe volta à quadra, neste sábado, às 19h10, para a disputa do terceiro lugar.

Leia Também Seleção feminina de basquete atropela a Venezuela e avança às semifinais da Copa América

Diante de um rival formado em sua maioria por atletas universitárias, pois a disputa na WNBA (principal Liga Feminina de Basquete dos EUA) está em disputa, a seleção brasileira foi para o intervalo com vantagem de dez pontos no placar: 35 a 25.

Os Estados Unidos voltaram do vestiário com uma marcação impressionante e só permitiram oito pontos para o Brasil no terceiro quarto, ao fecharem o período em 50 a 43. Nos últimos dez minutos, a seleção brasileira chegou a estar apenas dois pontos atrás no marcador, mas no fim acabou perdendo por 71 a 60.