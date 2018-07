Seleção feminina de basquete perde outro amistoso contra a Austrália

MELBOURNE - Em preparação para os Jogos de Londres, a seleção brasileira feminina de basquete sofreu mais uma derrota para a Austrália. Nesta terça-feira, a equipe dirigida pelo técnico Luiz Cláudio Tarallo foi superada pela seleção australiana, que também vai participar da Olimpíada, por 80 a 73.

No último domingo, o Brasil também havia sido batido pela Austrália, mas naquela oportunidade por 85 a 64. A série de amistosos entre as duas seleções se encerra na quinta-feira, quando as equipes vão se enfrentar pela terceira vez. Depois disso, a seleção retornará ao País.

Nesta terça-feira, Damiris foi o principal destaque do Brasil ao anotar 16 pontos, sendo a cestinha do duelo, com um ponto a mais do que as australianas Belinda Snell e Lauren Jackson. Ela também obteve cinco rebotes. A equipe, porém, sofreu com o baixo rendimento nos arremessos de quadra - acertou apenas 37% das tentativas.

Karla, com 14 pontos e seis rebotes e Érika, com 12 pontos e sete rebotes, também se destacaram pelo Brasil nesta terça-feira. Já Iziane anotou 13 pontos, mas acertou apenas cinco de 18 arremessos de quadra para o Brasil, que não contou com as armadoras Adrianinha e Joice.

A seleção brasileira conseguiu equilibrar o duelo com a Austrália apenas no primeiro quarto, que terminou empatado em 18 a 18. Depois, porém, a equipe da casa deslanchou e foi ao intervalo vencendo por 43 a 32. Superiores tecnicamente, as australianas começaram o último período com uma vantagem de 19 pontos (64 a 45). O Brasil ainda esboçou uma reação, mas não conseguiu evitar a derrota por 80 a 73.