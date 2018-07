Seleção feminina de basquete perde teste antes do Pré-Olímpico

Assim como foi na véspera dos Jogos Pan-Americanos, a seleção brasileira feminina de basquete praticamente não teve chances de se testar antes do início do Pré-Olímpico, que também vale como Copa América e começa neste domingo. Na sexta, o time do técnico Luiz Zanon fez o amistoso contra o Canadá e perdeu por 66 a 59.

Foi a primeira partida de Iziane pela seleção brasileira desde que ela foi cortada do grupo que disputaria a Olimpíada de Londres. Na véspera daquela competição, já na Europa, a jogadora levou o namorado para o quarto da concentração e acabou punida. Principal pontuadora da Liga de Basquete Feminino (LBF) nas últimas temporadas, ela reestreou com 12 pontos e três assistências.

"Foi muito interessante a partida. Vimos a qualidade e a intensidade que o Canadá joga. As meninas tiveram um comportamento bom e taticamente tínhamos algumas situações planejadas para esta etapa. Ainda precisamos jogar um pouco mais soltas e uma transição um pouco mais rápida. Isso vai nos ajudar bastante. Foi um jogo muito importante dentro do processo que queremos de fortalecimento para estarmos bem na Copa América", avaliou o técnico Luiz Augusto Zanon.

O Canadá, jogando em casa, é favorito ao título da Copa América em Edmonton. Cuba, que levou o bronze no Pan, vencendo o Brasil, aparece como segunda força. Os Estados Unidos, já classificados para a Olimpíada por serem campeões mundiais, mais uma vez optaram por não jogar a Copa América.

O Brasil, entretanto, até agora não sabe se a competição valerá como Pré-Olímpico. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) fez uma proposta para pagar a dívida que tem com a Federação Internacional (Fiba), mas ainda não recebeu uma resposta. Se o convite for retirado, como ameaça a Fiba, a seleção feminina precisa ser campeã da Copa América para se garantir no Rio sem precisar jogar o forte Pré-Olímpico Mundial.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) tem divulgado que o Brasil estreia neste domingo contra a Argentina, mas a tabela no site do evento mostra que o primeiro jogo é diante de Venezuela, domingo, às 23h45 pelo horário de Brasília. A equipe joga contra o Equador na terça, as Ilhas Virgens na quarta e a Argentina na quinta. A tendência é avançar em primeiro e fazer semifinal contra o segundo colocado do outro grupo, que tem Chile, Porto Rico, Cuba, Canadá e República Dominicana.