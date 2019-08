Seleção feminina de basquete vence Porto Rico e avança às semifinais do Pan

A seleção brasileira feminina de basquete conquistou nesta quarta-feira a classificação antecipada às semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Em seu segundo compromisso na competição, derrotou Porto Rico por 62 a 58. Assim, também garantiu o primeiro lugar da sua chave.

Na terça-feira, o Brasil havia estreado no Pan com triunfo sobre o Canadá, por 79 a 71, no primeiro compromisso oficial da equipe sob o comando do técnico José Neto. Agora, no encerramento da sua participação na fase de grupos, nesta quinta-feira, vai enfrentar o Paraguai, a partir das 20 horas (de Brasília). Mas o primeiro lugar da chave já está assegurado.

Erika e Clarissa marcaram 12 pontos pelo Brasil, um a mais do que Raphaella. Jennifer O'Neil foi a cestinha da partida com 23 pontos para Porto Rico, enquanto Jazmone Gwathmey marcou 15.

O confronto com Porto Rico foi bastante equilibrado, com as adversárias fechando o primeiro quarto na frente por 14 a 13. Mas o Brasil conseguiu ir ao intervalo com a vantagem mínima, de 32 a 31. E encaminhou o triunfo no terceiro período, que terminou com o Brasil loderando por 11 pontos - 51 a 40.

Porém, a equipe correu riscos no fim do último quarto. Mas não cedeu a liderança do placar, encerrado em 62 a 58, colocando a seleção nas semifinais da disputa feminina do basquete no Pan de Lima.