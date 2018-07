Seleção masculina abre série de amistosos antes do Mundial da Espanha

A seleção masculina de basquete entra em quadra, nesta quinta-feira, pela primeira vez no período de preparação para o Mundial da Espanha, que começa em 30 de agosto. A equipe do técnico Rubén Magnano enfrenta Angola, às 20 horas, no Maracanãzinho, por um triangular amistoso - a Argentina também está no curto torneio, e o encontro entre os dois sul-americanos será no sábado, às 10 horas.

Magnano começou a trabalhar com os jogadores há dez dias, e terá força total ao Rio. Além dos que atuam na NBA - Leandrinho, Nenê, Anderson Varejão e Tiago Splitter - e do capitão Marcelinho Huertas (que joga no Barcelona), a seleção ganhou mais quatro atletas que defenderam o País na campanha do terceiro lugar no Sul-Americano, encerrado na segunda-feira: os armadores Rafael Luz e Raulzinho e os pivôs Rafael Hettsheimeir e Cristiano Felício. Com um total de 14 jogadores no grupo, o técnico terá de fazer dois cortes até o início da competição.

“Será muito bom voltar a jogar no Maracanãzinho, palco de grandes conquistas do basquete brasileiro”, afirmou Huertas. “Esperamos jogar com a presença de um grande público, uma torcida vibrante que nos incentive neste início de preparação para o Mundial. A expectativa é de começarmos esses jogos preparativos com o pé direito.”

Na primeira partida, o Brasil enfrentará a seleção angolana, campeã africana. A expectativa maior, entretanto, fica para o confronto com a Argentina, no sábado. O basquete do país vizinho vive um momento conturbado, porque seus principais jogadores estão em guerra com os dirigentes da CABB, a Federação nacional. Toda a diretoria renunciou aos cargos nesta semana por pressão de astros como Luis Scola, Manu Ginóbili, Pablo Prigioni e Andrés Nocioni, que reclamam da má administração da entidade e têm apoio do governo de Cristina Kirchner.

Além do ambiente político conturbado, o técnico Julio Lamas tem outro problema: o San Antonio Spurs não quer que Ginóbili continue com a seleção e “sugere” que ele peça dispensa do Mundial. O ala-armador de 37 anos, companheiro de Tiago Splitter e campeão da NBA, sofreu uma fratura por estresse na perna direita durante os playoffs, mas já está recuperado. Ainda assim, a franquia quer que o jogador se poupe. Por ora, Lamas mantém o craque no time e Ginóbili viaja para o Rio com outros 14 jogadores.

Até a chegada à Espanha, marcada para 24 de agosto, o Brasil fará pelo menos mais seis partidas preparatórias. Na semana que vem viaja para Buenos Aires, onde voltará a enfrentar os argentinos e também jogará contra o México. No dia 16, estará em Chicago para um amistoso contra os Estados Unidos. A partir do dia 21, já na Europa, encontrará Lituânia, Eslovênia e Irã.

O Brasil disputará a primeira fase do Mundial na cidade de Granada, e a estreia, em 30 de agosto, será contra a campeã europeia França. A equipe não terá seu principal jogador, Tony Parker, companheiro de Splitter nos Spurs - o armador pediu dispensa do torneio após a desgastante temporada que terminou com o título da liga americana. No último Mundial, disputado na Turquia, o Brasil caiu nas oitavas de final após derrota para a Argentina.