Seleção masculina bate time chinês no amistoso final antes do Mundial de Basquete

A seleção brasileira masculina de basquete encerrou com vitória a preparação para o Mundial da modalidade, que começará neste sábado na China. Depois de duas vitórias sobre a seleção chinesa, o time comandado pelo técnico croata Aleksandar Petrovic derrotou com facilidade o clube local Jiangsu Tongxi Monkey Kings por 87 a 50 (45 a 23 no primeiro tempo), no ginásio Yixing City Sports Center, na cidade de Yixing, que recebeu um público apenas razoável.

O último teste nesta fase de preparação serviu para Petrovic colocar todos os jogadores disponíveis para jogar e fazer as suas últimas observações antes da estreia no Mundial contra a Nova Zelândia, neste domingo, às 5 horas (de Brasília), em Nanjing. O Brasil ainda encara Grécia e Montenegro no Grupo F em busca de uma das duas vagas para a segunda fase da competição, que é o primeiro evento pré-olímpico e vai distribuir sete vagas para Tóquio-2020, duas delas para os dois melhores países das Américas.

Sem Alex, em fase final de recuperação de uma contratura na coxa esquerda, Leandrinho e Vitor Benite, apenas poupados, mas com o retorno de Didi, cestinha com 16 pontos, o time brasileiro teve boas atuações de Augusto Lima, Anderson Varejão e Bruno Caboclo. O Brasil chegou a abrir 34 pontos de vantagem no terceiro período e administrou com tranquilidade a vitória.

"Foi uma volta muito boa, o último amistoso eu não joguei por causa de uma lesão na coxa, mas não foi nada grave, e hoje poder jogar 30 minutos diretos foi muito importante pra mim e mostrou que estou em forma e pronto para ajudar a equipe na Copa do Mundo", destacou o ala Didi.

Na sua preparação para o Mundial, o Brasil iniciou os amistosos com duas vitórias sobre o Uruguai em solo brasileiro - em Anápolis (GO) e Belém. Depois foi à França disputar o Torneio Internacional de Lyon, vencendo Argentina e Montenegro e só perdendo para a equipe anfitriã. Já na China, o time nacional derrotou os anfitriões por 90 a 84, na última sexta-feira, e por 73 a 70, dois dias depois.