Seleção masculina cai para 12º no ranking da Fiba após jogos das Eliminatórias

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou nesta quinta-feira a atualização do seu ranking masculino, após a disputa de mais um período de jogos das Eliminatórias do Mundial. E a seleção brasileira perdeu uma posição, caindo do 11º para o 12º lugar da lista liderada pelos Estados Unidos.

O Brasil entrou em quadra duas vezes nos últimos dias em São Paulo pelas Eliminatórias das Américas. E até passou pela República Dominicana (a 18ª colocada do ranking) por 100 a 82. Mas depois perdeu para o Canadá (em 23º na lista) por 94 a 67, o que pesou para a equipe ser ultrapassada pela Rússia, que está na 11ª posição com 508,8 pontos.

A seleção brasileira, que acumula 502,2 pontos, também adiou a sua classificação ao Mundial com o revés para os canadenses. E buscará obtê-la na janela de fevereiro das Eliminatórias, em que terá pela frente as seleções das Ilhas Virgens (46ª), no dia 21, e da República Dominicana (18ª), no dia 24.

A relação dos sete primeiros colocados do ranking masculino de basquete não apresentou alterações nesta atualização da Fiba. Assim, os Estados Unidos continuam na primeira posição, com 783 pontos, seguida pela Espanha, com 702,6. Logo depois, veem as seleções da França, Sérvia, Argentina, Lituânia e Eslovênia.

A Grécia, que está classificada ao Mundial e venceu nove dos dez jogos que fez nas Eliminatórias, subiu para a oitava posição no ranking, ultrapassando a Croácia. E a Austrália fecha a relação das dez melhores seleções masculinas de basquete, de acordo com a lista da Fiba.