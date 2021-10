Seleção masculina de basquete 3x3 é convocada para a Copa América

O técnico Douglas Lorite convocou nesta segunda-feira oito atletas para compor a seleção brasileira masculina de basquete 3x3 que vai disputar a Copa América, entre os dias 12 a 14 de novembro, em Bayfront, Miami, nos Estados Unidos. O treinador manteve a base da equipe que disputou o Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio.

Lorite chamou Léo Branquinho, André Ferros, Fabrício Veríssimo, Jefferson Socas, William Weihermann, Felipe Santos, Jonatas Mello e Matheus Parcial. Deste grupo de oito jogadores, apenas quatro vão viajar para disputar a Copa América. Os demais estarão apenas nos treinos, entre 4 e 10 de novembro, no Rio de Janeiro.

"Vamos tentar dar continuidade ao que apresentamos no Pré-Olímpico, apesar de termos menos tempo de treinamento, mas pelo menos os atletas voltaram a competir, isso é bem importante para a preparação. Hoje, ocupamos a quarta colocação em relação aos favoritos, EUA, Canadá e Porto Rico, mas se apresentarmos o mesmo jogo que fizemos no Pré, acredito que conseguimos um pódio nesta competição", comentou o treinador.

A seleção brasileira fez boa apresentação na competição que deu vaga para a primeira participação da modalidade em uma Olimpíada. Mas não conseguiu a vaga. O time nacional não estava entre os favoritos para buscar a classificação.

A Copa América será uma nova oportunidade para a seleção mostrar evolução. O time vai competir no Grupo C na primeira fase, contra Chile e um país da qualificatória B, que tem Guatemala, Barbados e Aruba na disputa. Na primeira fase, os dois melhores de cada grupo avançaram para as quartas de final. Os dias e os horários dos confrontos ainda não foram definidos.

Confira a lista dos oito convocados:

André Ferros - SPDC-SP

Léo Branquinho - SPDC-SP

Jonatas Mello - SPDC-SP

Fabrício Veríssimo - Sodiê Salgados/Mesquita/LSB-RJ

Jefferson Socas - APAB Blumenau-SC

William Weihermann - Basquete Joinville-SC

Matheus Parcial - SPDC-SP

Felipe Santos - Rio Preto 3x3-SP