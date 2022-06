Seleção masculina de basquete 3x3 perde mais duas e está eliminada do Mundial

A seleção brasileira masculina perdeu mais dois jogos nesta quinta-feira e acabou eliminada do Mundial de Basquete 3x3, disputado na Antuérpia, Bélgica. Depois de iniciar o dia com uma derrota dolorida por 22 a 7 para a Sérvia, fez um jogo melhor contra a Nova Zelândia, mas acabou derrotada por 19 a 18, resultado que acabou com todas as chances de avançar ao mata-mata.

A trajetória do Brasil na competição começou com uma vitória animadora, de virada, sobre a França, na terça-feira, mas as expectativas diminuíram no jogo seguinte, encerrado com derrota para Porto Rico. Nesta quinta, o jogo contra os sérvios, tetracampeões do mundo, foi duro. A seleção europeia dominou a partida desde o início e chegou aos 21 pontos antes de o cronômetro zerar.

Apesar das circunstâncias do revés, os brasileiros continuavam vivos na briga por uma vaga na próxima fase. Para avançar às oitavas de final, precisavam vencer a Nova Zelândia. O jogo decisivo foi de muito equilíbrio, com pouca diferença de pontos e uma disputa intensa durante toda a partida.

O Brasil liderou o placar durante a maior parte do tempo e se viu em condições de buscar a classificação, mas a Nova Zelândia virou na reta final. No fim das contas, quando os neozelandeses venciam por 19 a 18, nos últimos segundos do duelo, Fabrício Veríssimo desperdiçou dois arremessos livres, assim como o rebote, e não conseguiu impedir a eliminação.

Seleção feminina segue viva

Ainda há esperança de classificação brasileira na disputa feminina do Mundial de Basquete 3x3. Com uma vitória sobre a Áustria e uma derrota para a França, as brasileiras buscam a vaga no mata-mata em duelos com Estados Unidos e Nova Zelândia, a partir das 7h20 (horário de Brasília) de sexta-feira. O primeiro colocado de cada chave avança direto às quartas de final, enquanto o segundo e o terceiro vão para as oitavas.