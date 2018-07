Seleção masculina de basquete arrasa Angola em amistoso no Rio

A seleção brasileira masculina de basquete iniciou com vitória a preparação para o Mundial da Espanha, que começa em 30 de agosto. Diante de um público modesto no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o time brasileiro se mostrou superior durante todo o jogo e não teve dificuldade para bater a Angola por 98 a 60, na noite desta quinta-feira.

O jogo foi o primeiro de um torneio triangular amistoso, que também conta com a Argentina. Os argentinos serão os próximos adversários do Brasil no mesmo local, sábado, às 10 horas. Nesta sexta-feira, Angola e Argentina vão se enfrentar.

No primeiro jogo com seus principais atletas, incluindo aqueles que jogam na NBA, desde os Jogos de Londres/2012, a seleção começou bem, se destacando mais por jogadas individuais do que por lances trabalhados, denotando certa falta de entrosamento.

Alex Garcia foi um dos destaques da equipe, com muita precisão nas cestas de três pontos. O pivô Rafael Hettsheimer também teve uma boa partida e mostrou que vai lutar por uma vaga entre os 12 que estarão no Mundial.

Marcelinho Huertas foi o cestinha do time nacional, ao marcar 12 pontos. Ele contribuiu ainda com quatro assistências e dois rebotes - o maior pontuador da partida foi Milton Barros, da Angola, com 13 pontos. Mas o melhor jogador do Brasil em quadra foi Tiago Splitter, com maior consistência do início ao fim e responsável por oito rebotes e seis assistências.