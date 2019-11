Sorteio define rivais do Brasil no Pré-Olímpico de basquete masculino e feminino

As seleções brasileiras masculina e feminina de basquete conheceram na manhã desta quarta-feira seus adversários na busca por vagas dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Entre os homens, o Brasil conseguiu fugir da temida Sérvia, como queria seu treinador em entrevista dada ao Estado, mas terá pela frente a Croácia, terra do técnico Aleksandar Petrovic. No feminino, a seleção de José Neto medirá força com França, Porto Rico e Austrália.

Petrovic vibrou com o sorteio, mas não conseguiu deixar escapar um lamento por ter de enfrentar seus compatriotas. “Desportivamente para mim, é ok. Mas, pessoalmente, como croata... (não é fácil)", disse o treinador.

No pré-olímpico masculino, 24 equipes disputam quatro vagas aos Jogos de Tóquio. As seleções foram divididas em quatro minitorneios de seis participantes cada. Eles disputarão uma vaga dentro de cada um desses grupos - ou seja, apenas o campeão de cada minitorneio estará na Olimpíada.

O Brasil terá como adversários Tunísia e Croácia na primeira fase. Dessas três equipes, duas avançam para o quadrangular final, onde encaram as duas seleções que avançarem também do confronto entre Alemanha, Rússia e México. O vencedor desse quadrangular fica com a vaga correspondente à sede de Split, na Croácia. Alemanha e Rússia são os times mais fortes do minitorneio em que está o Brasil.

O torneio feminino será disputado de 6 a 9 de fevereiro nas seguintes sedes: Sérvia (Belgrado), França (Bourges), Bélgica (Ostend) e China (Foshan). A disputa vai distribuir dez vagas para os jogos olímpicos de Tóquio. Já o masculino será de 23 a 28 de junho, também em mais de uma sede: Sérvia (Belgrado), Canadá (Victoria), Croácia (Split) e Lituânia (Kaunas) e terá apenas quatro vagas em disputa.

No feminino, o caminho até a Olimpíada é menos tortuoso. No total, 16 seleções brigam por dez vagas. Durante o sorteio, o Brasil foi colocado no Pote 3. A seleção foi escolhida para jogar em Bourges, na França, e terá pela frente, além dos donos da casa, Porto Rico e Austrália. As três melhores classificadas em cada chave vão aos Jogos de Tóquio. Apesar de disputarem o torneio, Estados Unidos e Japão já estão garantidos. Portanto, em seus grupos três seleções brigam por duas vagas.

Confira os grupos do Pré-Olímpico

MASCULINO

Sede: Belgrado (SER) - Grupo A: República Dominicana, Nova Zelândia e Sérvia / Grupo B: Porto Rico, Itália e Senegal

Sede: Kaunas (LIT) - Grupo A: Lituânia, Coreia do Sul e Venezuela / Grupo B: Polônia, Eslovênia e Angola

Sede: Split (CRO) - Grupo A: Alemanha, Rússia e México / Grupo B: Tunísia, Croácia e Brasil

Sede: Victoria (CAN) - Grupo A: Grécia, China e Canadá / Grupo B: Uruguai, República Checa e Turquia

FEMININO

Sede: Belgrado (SER) - Nigéria, Estados Unidos, Sérvia e Moçambique

Sede: Bourges (FRA) - França, Porto Rico, Brasil e Austrália

Sede: Foshan (CHI) - Coreia do Sul, China, Grã-Bretanha e Espanha

Sede: Ostende (BEL) - Canadá, Japão, Suécia e Bélgica