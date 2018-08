Seleção masculina vai jogar outra vez em Goiânia pelas Eliminatórias

Confederação Brasileira de Basquete(CBB) confirmou nesta segunda-feira que o ginásio Valério Luiz de Oliveira (Goiânia Arena), em Goiânia, será novamente palco de um compromisso importante da seleção masculina. No dia 16 de setembro, às 19h, o time do técnico Aleksandar Petrovic encara Ilhas Virgens, pela segunda fase das Eliminatórias para o Mundial da China.

"O torcedor goiano recebeu muito bem a seleção, comparecendo em grande número ao ginásio, apoiando do início ao fim nos dois jogos realizados na Arena Goiânia. Essa atmosfera positiva será importante para os jogadores e comissão técnica. A luta pela classificação ao Campeonato Mundial é dura e vencer os jogos em casa é fundamental para atingirmos esse objetivo", afirmou Guy Peixoto Jr., presidente da CBB.

No dia 25 de fevereiro, a Goiânia Arena contou com público recorde de 10.550 torcedores apoiando o selecionado nacional, que na ocasião derrotou o Chile por 83 a 58, pela fase inicial das Eliminatórias. No outro jogo realizado na capital goiana, o Brasil passou pela Colômbia por 84 a 49, em 22 de fevereiro.

A venda dos ingressos para este importante jogo já está disponível pelo site Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/brasilxilhasvirgens). A comercialização em outros quatro pontos será iniciada na sexta-feira:

- Rival Calçados (Loja 09): avenida Anhanguera, 5.234, Setor Central, em Goiânia (GO)

- Rival Calçados (Loja 03): avenida 24 de Outubro, 1.473, Setor Campinas, em Goiânia (GO)

- Rival Calçados (Loja 10): avenida Rio Verde, Quadra 102/104, salas 32/38, Vila São Tomaz, em Aparecida de Goiânia (GO)

- Rival Calçados (Loja 18): avenida Universitária, 2.221, salas: 221-223-225, Vila Santa Isabel/Anashopping, em Anápolis (GO)