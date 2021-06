Seleções de basquete dos EUA treinarão em Las Vegas para os Jogos de Tóquio

A Confederação de Basquete dos Estados Unidos (USA Basketball) divulgou na noite de quinta-feira que as seleções masculina e feminina do país vão realizar seus treinamentos para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 na cidade de Las Vegas, no MGM Resorts. Outras equipes nacionais, como a Argentina, também devem estar no mesmo espaço de treino que os americanos.

Leia Também Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio diz que 18 mil membros da organização serão vacinados

"A USA Basketball tem o orgulho de expandir sua parceria com a MGM Resorts", disse Jim Tooley, CEO da entidade. "Estamos entusiasmados em trazer nossas seleções para suas propriedades enquanto nos preparamos para a competição desafiadora que se aproxima neste verão (no hemisfério norte)", completou.

A seleção americana masculina, comandada pelo técnico Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, começa seus trabalhos no dia 6 de julho. Já a equipe feminina deve se apresentar no dia 12 do mesmo mês, já que a WNBA tem o último jogo antes da pausa para a Olimpíada no dia 11.

Para controle sanitário, todos que estiverem no resort durante a preparação vão passar por testes diários. Inclusive as precauções tomadas no ambiente foi o que levou mais seleções por escolherem esse destino de preparação.

"Tivemos sorte e, ao mesmo tempo, merecemos ter uma organização como a USA Basketball para nos estender este convite", disse o técnico da Argentina, Sergio Hernandez. "Em um contexto tão complicado, não fica melhor do que isso".

As equipes devem treinar de sete a 10 dias antes de viajar ao Japão, uma vez que a disputa pela medalha de outro no basquete começa no dia 25 de julho e vai até 9 de agosto. Os Estados Unidos são favoritos em ambos os naipes e vão em busca de manter o legado no basquete.