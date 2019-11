Seleções de basquete vão estrear contra Porto Rico e Tunísia no Pré-Olímpico

Um dia após os sorteios dos grupos do Pré-Olímpico Mundial, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) divulgou a tabela dos torneios qualificatórios para os Jogos de Tóquio. Ficou definido que a seleção brasileira masculina vai estrear contra a Tunísia, enquanto o primeiro duelo do time feminino será diante de Porto Rico.

O classificatório feminino será disputado primeiro, com a seleção entrando em ação em fevereiro na cidade francesa de Bourges. No dia 6, o Brasil terá pela frente Porto Rico, em duelo que pode encaminhar a classificação da equipe para a Olimpíada. Depois, terá pela frente a anfitriã França, no dia 8, e a Austrália, no dia 9.

Nessa chave, os três primeiros colocados se classificam para a Olimpíada, sendo que a seleção entrará em quadra confiante pelos recentes bons resultados obtidos sob o comando do técnico José Neto, pois faturou a medalha de ouro no Pan de Lima e ainda conquistou o bronze na Copa América.

O torneio qualificatório com a seleção brasileira masculina está agendado para o fim de junho de 2020 e será realizado na cidade croata de Split. No Grupo B, o time pegará a Tunísia no dia 23 e a seleção anfitriã no dia 24.

Os dois primeiros colocados avançam às semifinais do torneio, quando ocorrerá o cruzamento com a chave que conta com Alemanha, México e Rússia. As semifinais estão agendadas para 27 de junho, com a decisão marcada para o dia seguinte. Nesse caso, só o campeão vai disputar a Olimpíada de Tóquio.