Sem Anderson Varejão, Cleveland perde para o Indiana na NBA

Sem poder contar com o brasileiro Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers não resistiu ao Indiana Pacers, em casa, e foi derrotado por 99 a 85, na noite deste sábado, em rodada da NBA. O ala/pivô ficou de fora da partida por conta de dores nas costas.

Depois de brigar pelo título na temporada passada, o Cleveland segue com uma campanha irregular nesta edição da NBA. Com quatro vitórias e cinco derrotas, a equipe ocupa a oitava colocação da Conferência Leste.

A liderança é do Boston Celtics, que faturou mais um triunfo neste sábado. Bateu o Memphis Grizzlies por 116 a 110, fora de casa. O ala Paul Pierce e o ala/armador Ray Allen foram os destaques do jogo, com 28 e 15 pontos, respectivamente. O Boston soma oito vitórias e duas derrotas.

Também pelo lado Leste, o Miami Heat superou o Toronto Raptors pelo placar de 109 a 100, longe dos seus domínios. O brasileiro Leandrinho, machucado, voltou a desfalcar os donos da casa. Dwyane Wade, com 31 pontos, e LeBron James, com 23, lideraram a equipe visitante em sua sexta vitória na temporada. O Miami é o quarto colocado, enquanto o Toronto é o lanterna.

Pela Conferência Oeste, o San Antonio Spurs venceu o Philadelphia Sixers por 116 a 93, em casa. O brasileiro Tiago Splitter marcou seis pontos nos 19 minutos em que esteve em quadra. O San Antonio ocupa a terceira colocação, com sete triunfos e apenas uma derrota, atrás do Los Angeles Lakers.

A primeira colocação pertence ao New Orleans Hornets, que segue como o único invicto na temporada. No sábado, o líder do Oeste bateu o Portland Trail Blazers, por 107 a 87, e alcançou sua oitava vitória seguida na competição.

Confira os resultados da noite deste sábado:

New Jersey Nets 90 x 91 Orlando Magic

Charlotte Bobcats 95 x 96 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 85 x 99 Indiana Pacers

Miami Heat 109 x 100 Toronto Raptors

New Orleans Hornets 107 x 87 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 103 x 96 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 79 x 72 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 116 x 93 Philadelphia Sixers

Memphis Grizzlies 110 x 116 Boston Celtics

Jogos da noite deste domingo:

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

New York Knicks x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns